Форвард Миная Анатолий Нуриев получил вызов в сборную Азербайджана. Хотя у него украинское гражданство.

О вызове Анатолия Нуриева в сборную Азербайджана сообщает официальный сайт Миная – клуб получил официальное уведомление из федерации.

Читайте также В Минае штрафуют игроков за лишний вес – 10 долларов за каждые 100 грамм

Игрок отправится в сборную 21 марта – сразу после поединка Минай против Мариуполя. В расположении сборной он пробудет до 30 марта. За это время сборная Азербайджана проведет 3 игры:

24 марта в Турине (Италия) сыграют со сборной Португалии в рамках отбора на чемпионат мира 2022.

27 марта в Дебрецене (Венгрия) проведут товарищескую игру со сборной Катара.

30 марта в рамках отбора на чемпионат мира сборная сыграет еще один матч – со сборной Сербии в Баку.

Стоит добавить, что на сайте команды Анатолий Нуриев указан как украинец. Та же информация – и на сайте УПЛ. Кроме того, Нуриев выступал за студенческую сборную Украины на Универсиаде в 2019 году.

О том, что Нуриева могут вызвать в сборную Азербайджана, стало известно еще в начале 2021 года. Об этом рассказал сам игрок. По его словам, у него есть азербайджанские корни по отцовской линии. Хотя сам он является воспитанником украинского футбола.

В этом сезоне Нуриев забил 8 голов за Минай и является лучшим бомбардиром команды. Правда 5 голов были забиты с пенальти. Еще дважды в этом сезоне он не реализовал пенальти.