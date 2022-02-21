Український ексфутболіст Шахтаря прийняв російське громадянство
Джерело:ФК Локомотив
18-річний український захисник Марк Мампассі, підписаний у січні цього року московським Локомотивом з донецького Шахтаря, заявлений у чемпіонаті Росії за свою нову команду як росіянин.
Відповідну інформацію розміщено на офіційному сайті російської Прем'єр-ліги.
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В Україні такий шум підняли, ніби я гравець збірної. Я грав у Маріуполі, мене ніхто не знав. Я не можу зрозуміти людей, які не знають ситуації. Я аполітичний, за новинами не слідкую і телевізор не дивлюсь,
– сказав Мампассі.
Таланта закидали повідомленнями, що він зрадник, адже поїхав грати до країни-агресора. Футболіст обмежив доступ до свого профілю в інстаграмі, щоб писати йому могли лише ті, хто підписаний на його сторінку.
"Російський паспорт? Такої вимоги не було. Все стосувалося спортивних питань. Після всіх аргументів я був зацікавлений у переході, хотів грати за Локомотив. Бачив, десь писали, що мене можуть дискваліфікувати через зміну спортивного громадянства. Якби в цьому були хоч якісь сумнівні моменти, я не пішов би на це. Впевнений, що жодних проблем не буде", – сказав він.
Що відомо про Марка Мампассі
- Першу частину сезону Мампассі провів в оренді у Маріуполі. Московський Локомотив придбав його у донецького Шахтаря за 4 мільйони євро.
- Марк грав за юнацьку збірну України віком до 19 років. Українські гравці, які виступають у російському чемпіонаті, виклик у лави національної команди не отримують.
- За інформацією ЗМІ, Мампассі начебто готовий взяти російське громадянство, щоб не бути легіонером у тамтешньому чемпіонаті. Сам же футболіст заявив, що і далі готовий грати у збірній України.