Під час одного з матчів індонезійська погода дала про себе знати. Негода внесла свої корективи у поєдинок між юнацькими збірними Сенегалу та Польщі, пише 24 Канал.

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Некотрольований фактор зупинив матч ЧС

На небі над стадіоном застигла величезна чорна хмара. Це видовище було водночас моторошним та красивим.

За рахунку 2:0 на користь африканців ще й почалася шалена гроза та злива, тому матч на 39-й хвилині довелося перервати.

Дивіться відео з негодою зі стадіону

Після паузи команди все ж таки повернулися на поле, проте полякам ця перерва не допомогла. Сенегальці тільки збільшили свою перевагу, а фінальний свисток судді зафіксував підсумковий результат – 4:1.

Таким чином наші сусіди зазнали другої поразки на турнірі та значно погіршили свої шанси на вихід у плей-офф. В останньому турі вони гратимуть проти Аргентини.