Бій між Ігнасіо Бамондесом та Рузвельтом Робертсоном у легкій вазі був у попередньому карді. Бійці другими вийшли в октагон в цей вечір у Лас-Вегасі. Хоча в кожного з них чималий досвід в змішаних єдиноборствах і доволі хороша статистика.

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Бій між ними протривав майже всі три раунди. Та за декілька секунд до кінця Бамондес наважився на удар ногою з розвороту. Цього разу його удар дотяг цілі – Робертсон не очікував на нього, і після удару в голову опинився в нокауті.

За цей удар Бамондес отримав від організаторів бонус за найкращий виступ вечора.