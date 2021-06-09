Український борець Михайлов завоював бронзову медаль на Poland Open перед Олімпіадою

У польській Варшаві продовжується меморіал Зіолковського. Українська збірна здобула першу нагороду на рейтинговому турнірі.

Перша нагорода для України

Українська збірна відкрила відлік нагород на польській землі. Бронзова нагорода Василя Михайлова поповнила скарбничку України.

Варте уваги Яскравий виступ українок та 8 "золото" Стадник: ексклюзивні емоції після ЧЄ з боротьби

У ваговій категорії 79 кілограмів розпочав свій шлях з чвертьфіналу, де переміг естонця Еріка Рейнбока (8:1). Вже в 1/2 фіналу на українця чекала сутичка проти російського натуралізованого словацького борця Гулаєва. Ахсарбек зупинив переможний шлях Михайлова (4:1).

Українець потрапив у бронзовий фінал. У сутичці за "бронзу" українець знову зустрівся із представником Естонії Аймаром Андрусе та впевнено переміг суперника 5:2. Відзначимо, що саме кривдник Михайлова став переможцем турніру у цій вазі.

Аймар Андрусе – Василь Михайлов відеоогляд бронзового фіналу