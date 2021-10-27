Український боксер відправив суперника у нокдаун та впевнено виграв бій на чемпіонаті світу

27 жовтня 2021 , 17:17
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Джерело:

Федерація боксу України

У столиці Сербії Белграді триває XXI чемпіонат світу з боксу серед чоловіків. У турнірі візьмуть участь 605 боксерів із 105 країн.

Впевнена перемога українця

Український боксер Юрій Захарєєв (категорія 71 кілограм) пробився до другого кола чемпіонату світу з боксу.

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Українець переміг представника Сомалі Махмуда Саїда. Захарєєв був кращим за суперника у всіх раундах. 

А під кінець третьої трихвилинки ще й відправив супротивника в нокдаун. Юрій переміг за одноголосним рішенням суддів – 30:24, 30:24, 30:23, 30:24, 30:26.

  • Захарєєв є першим українцем, який переміг на цьому чемпіонаті світу.
  • Раніше у першому колі поступилися Олександр Корнєв та Олег Чулячеєв.
  • Чемпіонат світу з боксу розрочався 24 жовтня та триватиме до 6 листопада. 

Відео поєдинку українця.

 

Автор: Дарина Жданович