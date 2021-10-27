Український боксер відправив суперника у нокдаун та впевнено виграв бій на чемпіонаті світу
27 жовтня 2021 , 17:17Читать новость на русском
Джерело:Федерація боксу України
У столиці Сербії Белграді триває XXI чемпіонат світу з боксу серед чоловіків. У турнірі візьмуть участь 605 боксерів із 105 країн.
Впевнена перемога українця
Український боксер Юрій Захарєєв (категорія 71 кілограм) пробився до другого кола чемпіонату світу з боксу.
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Українець переміг представника Сомалі Махмуда Саїда. Захарєєв був кращим за суперника у всіх раундах.
А під кінець третьої трихвилинки ще й відправив супротивника в нокдаун. Юрій переміг за одноголосним рішенням суддів – 30:24, 30:24, 30:23, 30:24, 30:26.
- Захарєєв є першим українцем, який переміг на цьому чемпіонаті світу.
- Раніше у першому колі поступилися Олександр Корнєв та Олег Чулячеєв.
- Чемпіонат світу з боксу розрочався 24 жовтня та триватиме до 6 листопада.
Відео поєдинку українця.