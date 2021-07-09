Український боксер попався на допінгу та пропустить Олімпіаду

Збірна України з боксу втратила одне місце на Олімпійських іграх в Токіо. Все через позитивний допінг-тест Євгена Барабанова

Україна на Олімпіаді-2020 могла виставити шість боксерів. Одних з них – 27-річний Євген Барабанов, що виступає в напівсередній вазі (до 69 кілограмів). Він здобув олімпійську ліцензію за світовим рейтингом.

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Та у фінальну заявку спортсменів, які відправляться на Олімпіаду, його не виявилося. Все через те, що спортсмен порушив антидопінгові правила.

Позитивний допінг-тест Барабанов здав ще у січні 2021 року. Хоча після цього він виступав у Європейському ліцензійному турнірі (але не зміг відібратися на Олімпіаду), тому і скористався можливість потрапити на Ігри через перерозподіл квот за рейтингом Boxing Task Force.

Але в суботу, 26 червня, Національний антидопінговий центр України повідомив Федерацію боксу України про факт порушення Євгеном Барабановим антидопінгових правил. Відповідно, він був виключений із заявки на Олімпійські ігри. Загалом Барабанова відсторонили на 2 роки від будь-якої змагальної діяльності.

Окрім втрати спортсмена, Україна втратила і відповідну ліцензію. Барабанова не вдасться замінити іншим українським боксером.

Відповідно, Україну в олімпійському боксерському турнірі представлятимуть п'ять боксерів: