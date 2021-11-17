Український боксер Далакян провів дуель поглядів перед захистом чемпіонського титулу

Український боксер Артем Далакян 20 листопада спробує захистити титул чемпіонат світу WBA у бою з Луїсом Консепсйоном. Боксери перед поєдинком провели дуель поглядів.

Дуель поглядів Далакян – Консепсьйон

Бій Далакян – Консепсьйон відбудеться 20 листопада у Виставковому комплексі ACCO International, що у Києві. Боксери традиційно взяли участь у дуелі поглядів, яка минула без скандалів, як це часто буває.

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Боксер із Панами прибув у столицю України ще за п'ять днів до поєдинку, щоб адаптуватись та підготуватись до титульного двобою. Дуель поглядів минула спокійно, жоден з бійців не провокував один одного на сутичку.

Відео з дуелі поглядів

Луїс Мігель Консепсьйон спробує здобути свою ювілейну 40-ву перемогу у професіоналах. У своєму останньому поєдинку нокаутував Робера Барреру.

Це протистояння стане для Далакяна 21-м на професійному рингу. До поєдинку у доробку українця 20 перемог (14 – нокаутом). Артем захищає титул із лютого 2018 року. Пояс чемпіона світу здобув у зустрічі з Браяном Вілорієм. Після цього двобою ще чотири рази проводив успішні захисти титулу. Далакян свій останній бій провів в лютому 2020 року. Українець за суддівськими записками переміг венесуельця Хосбера Переса.

Гонорар поєдинку Далакян – Консепсьйон буде розподілено у співвідношенні 60 на 40 на користь українця.