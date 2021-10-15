Український боксер Артем Далакян проведе чемпіонський бій в Києві: дата поєдинку

Чемпіон світу у найлегшій вазі за версією WBA Артем Далакян проведе в Києві обов'язковий захист титулу. Його суперником буде Луїс Консепсьйон з Панами.

WBA зобов'язала Далакяна провести титульний захист проти Консепсьйона. І дала можливість представникам боксерів провести торги для визначення дати та місця бою. 28 вересня Union Boxing Promotion, яка і представляє Далакяна, виграла торги.

До теми Промоутер підтвердив дату та місце бою Ломаченко – Коммі

Українська сторона запропонувала три дати для бою – 13, 20 та 27 листопада. І вказала лише одне місто – Київ (суперники пропонували 12 листопада та 18 грудня, і щоб бій відбувся в Панама Сіті). Сторони мали 20 днів для узгодження деталей.

Датою бою обрали 20 листопада. Місце бою – ACCO International в Києві.

Для Далакяна це буде вже п'ятий захист титулу WBA, який він завоював у 2018 році. Загалом він провів на професійному ринзі 20 боїв, в усіх здобувши перемоги. 14 разів він перемагав нокаутом.

Щодо Луїса Консепсьона, то він колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях. За 47 боїв він здобув 39 перемог та ще 8 разів програв. Представник Панами є першим номером в рейтингу WBA та є обов'язковим претендентом на пояс чемпіона, яким володіє Далакян.