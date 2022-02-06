Український біатлоніст Цимбал назвав головний недолік помешкання в Олімпійському селищі

Зимові Олімпійські ігри розпочалися в Пекіні 4 лютого. Змагання триватимуть до 20 лютого.

Цимбал: Тут не подивишся Олімпіаду

Український біатлоніст Богдан Цимбал в ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу розповів про умови проживання в Олімпійському селищі. Спортсмен назвав головний недолік помешкань атлетів.

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Кімнати хороші, просторі, все гарно. Є все, що потрібно. А ще є дуже зручне ліжко, яке регулюється. Одна проблема – тут не подивишся Олімпіаду,

– розповів Цимбал.

"По-перше, немає телевізорів у кімнатах. По-друге, тут блокуються всі підписки на спортивні телеканали. А бути на Олімпіаді, і не подивитися змагання, – це якось страшно звучить", – зазначив біатлоніст.

За словами Богдана, у самому Олімпійському селищі є зони відпочинку, де можна подивитися змагання.

"У нас на території є центр, де є спортзал, ігрова зона. Там є телевізори. Також можна пограти в теніс, більярд. До того ж ще є великий екран просто неба у самому селищі. Але на холоді, де -20 не дуже хотілося б стояти та дивитися все це", – додав біатлоніст.

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У сезоні-2020/2021 біатлоніст успішно себе зарекомендував та пробився до основної команди.

Цікаво, що лише 4 роки тому він здобув свою першу нагороду на міжнародному рівні. Цимбал став бронзовим призером спринтерської гонки на чемпіонаті Європи серед юніорів.

Найкращий результат Цимбала у цьому сезоні – 17 місце у спринті в Рупольдингу.

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