У ніч з 23 на 24 березня російсько-терористичні війська завдали авіаційного удару по селу Вири Річківської громади на Сумщині. Внаслідок варварства росіян була зруйнована школа, у якій навчався український біатлоніст Антон Дудченко.

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Світлину зі зруйнованою вщент школою опублікував у своєму Instagram Дудченко.

Це моя школа. Це місце, де я зробив перші кроки в біатлоні. Його вчора знищили росіяни,

– написав український біатлоніст.

Зруйнована школа Антона Дудченка / instagram.com/antondud4enko

Зазначимо, що крім школи були пошкоджені дитячий садок, адмінбудівля, клуб. Росіяни завдали комбінованого удару по цивільних об'єктам авіабомбами та дронами-камікадзе.

Фото руйнувань в селі Вири / Суспільне

Дуже хотілося б, щоб ці фотографії побачив великий захисник російських біатлоністів Мартен Фуркад. Француз дуже хвилюється, що спортсменів з країни-агресора можуть не допустити до Олімпійських ігор. Відомий біатлоніст вважає нормальним явищем, коли якась країна у XXI столітті нападає на іншу, а громадяни країни-терориста не несуть відповідальності.