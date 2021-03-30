Легендарний український баскетболіст Волков включений у Зал слави ФІБА

Читать новость на русском

Джерело:

Eurohoops

Колишній український баскетболіст Олександр Волков включений у Зал слави ФІБА. Волкова та ще 11 баскетболістів включили у Зал слави класу-2020.

Волков у Залі слави ФІБА

Оголошення класу-2020 відбулося тільки у 2021 році через пандемію коронавірусу.

До речі Володимир Кличко увійшов до Міжнародної зали боксерської слави

Онлайн-церемонія включення нових членів відбудеться 18 червня. Одночасно у Зал слави введуть і клас-2021, який буде представлений 1 квітня.

У 2020 році членами Залу слави стали:

  • Олександр Волков (Україна)
  • Стів Неш (Канада)
  • Светислав Пешич (Сербія)
  • Ізабелль Ф'ялковскі (Франція)
  • Мечислав Лопатка (Польща)
  • Агнес Немет (Угорщина)
  • Парк Шин Джа (Корея)
  • Модестас Паулаускас (Литва)
  • Кенічі Сако (Японія)
  • Юрі Здовц (Словенія)
  • Рубен Маньяно (Аргентина)
  • Тара Ван Дервір (США)
Волков перший українець у Залі слави ФІБА.

Що відомо про Волкова

Українець російського походження. У складі збірної СРСР вигравав Олімпійські ігри 1986 року. Двічі срібний призер чемпіонатів світу у складі СРСР (1986, 1990). Чемпіон Європи 1985 року.

На клубному рівні виступав за київський Будівельник, ЦСКА Москва, італійську Калабрію, грецькі Панатінаїкос та Олімпіакос. Грав у НБА за Атланту Хокс. Завершив кар'єру у 2002 році у БК Київ.

Після кар'єри спортсмена був депутатом Верховної ради від "Партії регіонів". Очолював Міністерство спорту Українки. У червні 2007 року Волков зайняв пост голови Федерації баскетболу України.