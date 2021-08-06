Українським синхроністкам включили не ту музику на Олімпіаді: так само помилялися з росіянками

Українські синхроністки не змогли вчасно розпочати свій виступ у технічній програмі з артистичного плавання. Причиною стали проблеми з музикою.

Коли спортсменки вже були на помості та готувалися до виступу, діджей випадково включив не ту музику. Її ж одразу виключили, тож запала пауза. Дівчатам довелося піти з помосту.

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А після цього знову повертатися, щоб продемонструвати свій перформанс перед тим, як опуститися у воду.

Попри це, українки зуміли достойно виступити, показавши третій результат. І тепер серед головних претенденток на медалі. Виступ у довільній програмі відбудеться в суботу, 7 серпня (початок о 13:30). За його підсумком і буде відомо, чи виграють українки нагороди Олімпіади-2020.

Варто відзначити, що це не перший випадок, коли діджей включає не ту музику під час виступів на артистичному плаванні. Так було двічі зі збірною ОКР у виступі дуетів. При цьому що вони тоді здобули перемогу.

Окрім того, збірні України та ОКР переплутали і на нагородженні. Український дует здобув бронзові нагороди, але диктор випадково назвав їх "представницями ОКР". Згодом організаторам довелося вибачатися.