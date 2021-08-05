Вибачення після помилки диктора

Організаційний комітет літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо миттєво зреагував на таку недбалість, попросивши вибачення перед українками.

До теми Диктор випадково "відібрав" в України бронзу з синхронного плавання на Олімпіаді та віддав Росії

Представник комітету Маса Такая на пресконференції назвав таку помилку технічною.

Хочу вибачитися за ситуацію з українськими синхроністками. Це була технічна помилка. Ще раз вибачаємося,

– сказав Маса.

Неприємна помилка у Токіо

Український дует Марти Федіни та Анастасії Савчук здобув "бронзу" Олімпійських ігор. Українки взяли першу нагороду для нашої країни в артистичному плаванні. Наші дівчата поступились лише представницям ОКР та Китаю, які посіли перше та друге місця відповідно.

Під час церемонії нагородження диктор сплутала українських синхроністок із росіянками, назвавши їх представницями команди ОКР. Однак миттєво виправила свою помилку.