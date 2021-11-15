Український самбіст станцював гопак після перемоги на чемпіонаті світу: яскраве відео

Із Ташкенту (Узбекистан) українські спортсмени везуть дві золоті медалі з чемпіонату світу з самбо. Призерами стали Владислав Руднєв та Юлія Гребеніжко.

Український гімн у Ташкенті

Українські спортсмени не могли поїхати з престижного турніру без нагород. Відразу два "золота" йде в Україну. Але не лише цим запам'ятались самбісти.

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Владислав Руднєв здобув своє "золото" у ваговій категорії до 79 кілограмів. У фіналі українець переміг суперника з Узбекистану Фурката Рузієва. 25-річний представник України відразу після оголошення результату вирішив яскраво відсвяткувати перемогу. Руднєв станцював традиційний український танець – гопак.

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Тепер Владислав вже чотириразовий чемпіон світу. Ставав найкращим із 2018 року. А роком раніше здобув ще й "бронзу" чемпіонату світу у російському Сочі.

Ще одну нагороду для України здобула Юлія Гребеніжко. 26-річна спортсменка стала найкращою у ваговій категорії до 65 кілограмів. У вирішальному поєдинку вона здолала представницю Казахстану.

Бронзову ж медаль виграв Дмитро Стеценко (88 кілограмів).

У 2021 році Руднєв вже став чемпіоном Європи у Лімасолі (Кіпр). Це його вже третя медаль найвищого ґатунку на такому рівні. Також у його скарбничці "бронза", яку він у 2016 році привіз із Казані.

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