Український гімн у Ташкенті
Українські спортсмени не могли поїхати з престижного турніру без нагород. Відразу два "золота" йде в Україну. Але не лише цим запам'ятались самбісти.
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Владислав Руднєв здобув своє "золото" у ваговій категорії до 79 кілограмів. У фіналі українець переміг суперника з Узбекистану Фурката Рузієва. 25-річний представник України відразу після оголошення результату вирішив яскраво відсвяткувати перемогу. Руднєв станцював традиційний український танець – гопак.
Танець від українського спортсмена: дивіться відео
Тепер Владислав вже чотириразовий чемпіон світу. Ставав найкращим із 2018 року. А роком раніше здобув ще й "бронзу" чемпіонату світу у російському Сочі.
- Ще одну нагороду для України здобула Юлія Гребеніжко. 26-річна спортсменка стала найкращою у ваговій категорії до 65 кілограмів. У вирішальному поєдинку вона здолала представницю Казахстану.
- Бронзову ж медаль виграв Дмитро Стеценко (88 кілограмів).
Український гімн пролунав у Ташкенті: відео з церемонії нагородження