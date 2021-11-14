Боротьба Гребіножко за медаль

Юлія Гребіножко виграла золоту медаль чемпіонату світу. 26-річній львів'янці не було рівних у ваговій категорії до 65 кілограм.

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Гребіножко впевнено подолала всю дистанцію турніру, у фінальній сутичці здолавши Ажар Саликову з Казахстану. Битва пройшла в рівній боротьбі, де нашій співвітчизниці вдалося провести перший результативний прийом за 30 секунд до кінця.

Юля повалила суперницю на татамі, за що судді присудили їй бал, який у підсумку став переможним.

Бронзову ж медаль виграв Дмитро Стеценко (88 кг) із Донецької області.

Відео емоційної перемоги Гребіножко