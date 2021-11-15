Украинский гимн в Ташкенте

Украинские спортсмены не могли уехать с престижного турнира без наград. Сразу два "золота" идет в Украину. Но не только этим запомнились самбисты.

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Владислав Руднев получил свое "золото" в весовой категории до 79 килограммов. В финале украинец победил соперника из Узбекистана Фурката Рузиева. 25-летний представитель Украины сразу после объявления результата решил ярко отпраздновать победу. Руднев станцевал традиционный украинский танец – гопак.

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Теперь Владислав уже четырехкратный чемпион мира. Становился лучшим с 2018 года. А годом ранее получил еще и "бронзу" чемпионата мира в российском Сочи.

Отметим! В 2021 году Руднев уже стал чемпионом Европы в Лимасоле (Кипр). Это его уже третья медаль высшей пробы на таком уровне. Также в его копилке "бронза", которую он в 2016 году привез из Казани.

Еще одну награду для Украины получила Юлия Гребенижко. 26-летняя спортсменка стала лучшей в весовой категории до 65 килограммов. В решающем поединке она одолела представительницу Казахстана.

Бронзовую же медаль выиграл Дмитрий Стеценко (88 килограммов).

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