З українським прапором: Усик показав свій будинок під Києвом, який був захоплений росіянами

Містечко Ворзель на Київщині з перших днів російського вторгнення опинилося під окупацією. Саме там є будинок українського боксера Олександра Усика, який постраждав від загарбників.

Коли окупанти захопили Ворзель, Олександра Усика та його родини не було в Україні. Однак після початку повномасштабної війни боксер повернувся до України та вступив в ряди тероборони.

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У той час його будинок у Ворзелі спочатку обстріляли російські військові. А згодом вирішили там облаштуватися. І навіть на подвір'ї тримали військову техніку. Цілком ймовірно, що серед цієї техніки був і танк. Росіяни після себе залишили розгардіяш.

Вже після повернення до України після бою з Ентоні Джошуа, Усик розповів що сталося з його будинком. Перед тим, які родина змогла знову туди повернутися, довелося наймати спеціалістів, які перевірили будівлю. Адже російські окупанти могли залишити вибухівку в будь-якому місці.

Щодо руйнувань, то загарбники поламали усі дерева на території. А на паркані залишили літери "v" і "z".

Тож все довелося відновлювати та ремонтувати.

13 вересня Усик показав, як зараз виглядає його будинок у Ворзелі. Сам будинок не виглядає пошкодженим. Але на території ще видно наслідки перебування росіян. Натомість над брамою тепер висить український прапор.



Вхід до будинку Усика з українським прапором / Фото instagram.com/usykaa



Територія після перебування там російських окупантів / Фото instagram.com/usykaa