Йдеться про гравців, які без поважної причини не прибудуть у розташування збірної України. За таке рішення загрожує відсторонення від баскетболу до двох років.

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Що відомо про нововведення

"Зокрема, у разі систематичного (2 та більше разів) невиправданого неприбуття гравця на виклик ФБУ для проходження медичного обстеження та/або участі в тренувальних й інших заходах з підготовки до змагань та/або в міжнародних офіційних змаганнях у складі збірної команди України, окрім зазначених в цій частині санкцій, до гравця може бути застосована санкція у вигляді дискваліфікації терміном від 1 до 2 років", — йдеться на сайті ФБУ.

Інші зміни

Також на голосування Виконкому ФБУ був винесений цілий ряд зміни у правилах проведення чемпіонату та Кубку України серед чоловічих команд, які наберуть чинності в сезоні-2024/2025.

Зокрема додали пункти про те, що кожен клуб Дивізіону А та Дивізіону В повинен утримувати юнацькі групи з баскетболу із забезпеченням цілорічного навчально-тренувального процесу (або мати договір про співпрацю з місцевою ДЮСШ).

Ці команди повинні мати не менше ніж дві команди, що беруть участь у змаганнях Всеукраїнської Юнацької Баскетбольної Ліги (ВЮБЛ), а клуби Суперліги ще й не менше ніж дві команди дівчат у змаганнях ВЮБЛ .

Також кожен клуб Дивізіону А повинен мати у своїй структурі команду-учасницю змагань Вищої, або Першої чи Молодіжної ліги, а кожен клуб Дивізіону В повинен мати у своїй структурі команду Молодіжної ліги. Цей пункт регламенту був обов'язковим у довоєнні сезони, зараз ФБУ впроваджує його знову.

Разом з тим, кожен гравець клубів повинен бути зареєстрований у особистому кабінеті клубу на платформі ФБУ Sportbox.