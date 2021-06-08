Українських уболівальників не пустять в Нідерланди на матч Євро-2020

8 червня 2021 , 20:57
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Джерело:

ТК "Футбол"

Президент УАФ Андрій Павелко пояснив, який фактор завадить українським фанатам приїхати в Нідерланди на перший матч збірної України.

За його словами, уряд Нідерландів вирішив залишити в силі заборону на вільний в'їзд для громадян з країн, які не є членами ЄС. Таким чином вболівальники нашої збірної не зможуть підтримати команду Андрія Шевченка в першому матчі для нашої команди на чемпіонаті.

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При цьому глава Української асоціації футболу заявив, що готовий надати допомогу фанатам в разі, якщо якісь країни підуть назустріч Україні. "Будемо сподіватися, що матчі України будуть з підтримкою наших уболівальників", – заявив Павелко.

Розклад матчів Євро-2020 у групі С

Команда 1 Команда 2 Час і місце Де дивитися
13.06.2021 (неділя)
Австрія Північна Македонія 19:00, Бухарест  
Нідерланди УКРАЇНА 22:00, Амстердам "Футбол 1", "Україна"
17.06.2021 (четвер)
УКРАЇНА Північна Македонія 16:00, Бухарест "Футбол 1", "Україна"
Нідерланди Австрія 22:00, Амстердам  
21.06.2021 (понеділок)
Північна Македонія Нідерланди 19:00, Амстердам  
УКРАЇНА Австрія 19:00, Бухарест "Футбол 1", "Україна"
Автор: Юрій Семенюк