Київське Динамо провело товариський матч проти австрійського Вольфсберга. "Біло-сині" нічого не залишили від свого опонента, обігравши "вовків" 8:0, пише 24 Канал.

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Демонструє свій клас

Столичний клуб провів уже свій другий спаринг на австрійських зборах, спершу кияни розібралися із бухарестським Динамо із рахунком 4:1. Цього разу підготуватись "бобрам" до сезону допоміг австрійський Вольфсберг, який "біло-сині" безжально розтрощили. Один із голів на свій рахунок записав і зірковий новачок Динамо Андрій Ярмоленко, який забив свій перший м'яч у футболці киян після повернення.

Капітан збірної України розпочав матч на лаві запасних та з'явився на другий тайм, на той момент столичний колектив уже перемагав "вовків" із рахунком 5:0. Андрій Ярмоленко, яким тимчасово виступає під 21-им номером, у ефектному стилі відзанчився "дебютним" м'ячем. Іменитий вінгер отримав "шкіряного" у карному майданчику суперника, з холодною головою обіграв голкіпера та вже у пусті ворота заголотив м'яч у сітку воріт. Згодом Ярмоленко відзначився ще й двома асистами, допомігши Динамо виграти свого суперника із рахунком 8:0.

До речі. У матчі забивали Богдан Лєднєв, Віталій Буяльський, Володимир Шепелєв, Андрій Ярмоленко, а також дублі оформили Владислав Кабаєв та Беніто.

Відео голу Ярмоленка: