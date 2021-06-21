Українські вболівальники виконали гімн на стадіоні у Бухаресті: неймовірне відео

За лічені хвилини до матчу Україна – Австрія вболівальники на стадіоні у Бухаресті фантастично виконали український гімн. Поєдинок у понеділок, 21 червня, може стати вирішальним для збірної України з футболу.
Українські вболівальники перед грою вирішили подарувати гравцям фантастичний заряд енергії. Виконання гімну не змогло залишити байдужими футбольних шанувальників з різних куточків світу.
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Матч розпочався о 19:00 на "Національному стадіоні". Рахунок відкрила Австрія на 21 хвилині гри.
Українські вболівальники виконали гімн: дивіться відео
Як українські шанувальники підтримали збірну
- Українські шанувальники прибули до Бухареста, щоб підтримати збірну України з футболу під час вирішального матчу з Австрією.
- За декілька годин до початку матчу вболівальники організували марш від центру міста до стадіону. Під час ходи люди вигукували: "У-кра-ї-на!", "Слава Україні! Героям слава!" та "Путін х**ло".
- Українські шанувальники футболу одягнулися у синьо-жовте вбрання та прикрасили себе різноманітними аксесуарами. Зокрема, віночками.
- За словами громадського діяча Романа Сініцина, перші українські вболівальники до Бухареста приїхали ще перед матчем із Північною Македонією".