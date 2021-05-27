Лідери українського тенісу отримали суперниць в основній сітці Ролан Гаррос

Відбулося жеребкування основної сітки в жіночому одиночному розряді Ролан Гарроса. Своїх суперниць дізналися Еліна Світоліна, Марта Костюк і Катерина Козлова.

Суперниці українок

Еліна Світоліна (№6) на старті турніру зіграє проти власниці wild card Осеан Бабель (№1105) з Франції. Українка в дев'ятий раз виступить в основній сітці турніру в Парижі.

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Марта Костюк (№81) в першому колі зустрінеться з іспанкою Гарбінє Мугурусою (№13), посіяноюпід 12-м номером. Для українки це буде друга участь в основній сітці Ролан Гаррос. У минулому році Костюк успішно зіграла в кваліфікації і потім програла в першому колі.

Катерина Козлова (№159) за вихід до другого кола буде боротися з Айлою Томлянович (№76). У 2019-му українка програла австралійській тенісистці у другому колі турніру WTA в Хуахіні. Козлова п'ятий сезон поспіль стартує в основі французького "мейджора": в 2018-му і 2019 роках вона доходила до другого кола.

Також 27 травня в основну сітку Ролан Гаррос пробилася Ангеліна Калініна, але вона свою суперницю дізнається 28 травня. Також у фіналі кваліфікації зіграє Катаріна Завацька.