Соперницы украинок

Элина Свитолина (№6) на старте турнира сыграет против владелицы wild card Осеан Бабель (№1105) из Франции. Украинка в девятый раз выступит в основной сетке турнира в Париже.

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Марта Костюк (№81) в первом круге встретится с испанкой Гарбине Мугурусой (№13), сеянной под 12-м номером. Для украинки это будет второе участие в основной сетке Ролан Гаррос. В прошлом году Костюк успешно сыграла в квалификации и затем проиграла в первом круге.

Екатерина Козлова (№159) за выход во второй круг будет бороться с Айлой Томлянович (№76). В 2019-м украинка проиграла австралийской теннисистке во втором круге турнира WTA в Хуахине. Козлова пятый сезон подряд стартует в основе французского "мейджора": в 2018-м и 2019 годах она доходила до второго круга.

Также 27 мая в основную сетку Ролан Гаррос пробилась Ангелина Калинина, но она свою соперницу узнает 28 мая. Также в финале квалификации сыграет Катарина Завацкая.