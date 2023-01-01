Поки експерша ракетка України Еліна Світоліна лише мріє про повернення на корт, Ангеліна Калініна та Марта Костюк вже торують шлях до майбутніх перемог. Наші найкращі тенісистки успішно вийшли до основної сітки турніру WTA 500 в Австралії.

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Потужні перемоги українок

У фіналі кваліфікації Ангеліна Калініна зустрічалася з угоркою Анною Бондар. Не зустрівши серйозного опору, українка впевнено здобула перемогу у двох сетах, віддавши суперниці лише по одному гейму – 6:1, 6:1.

Не мала особливих проблем із першою ракеткою Єгипту Маяр Шериф і наша Марта Костюк. Українська тенісистка здолала суперницю в двох сетах – 6:3 і 6:1.

Таким чином дві найрейтинговіші українські тенісистки пробилися в основну сітку Adelaide International. Нагадаємо, що 101-й номер рейтингу WTA Даяна Ястремська припинила виступ у півфіналі кваліфікації турніру, поступившись дорогою Ангеліні Калініной.

Варте уваги. Матчі основної сітки турніру розпочнуться 1 січні і триватимуть до 8 січня. Турнір Adelaide International слугуватиме підготовкою до Australian Open, перших змагань рівня Грендслем у 2023 році.

З ким зустрінуться українки

У 1/16 фіналу Ангеліна Калініна вперше зустрінеться з білорускою Вікторією Азаренко. Експерша ракетка світу наразі займає 26 сходинку рейтингу WTA.

Марта Костюк у першому раунді зустрінеться з австралійкою Джеймі Форліс. Четверта ракетка Австралії посідає 162 сходинку рейтингу WTA. Свій поєдинок суперниці проведуть 2 січня. Орієнтовний початок о 07:00 за київським часом.