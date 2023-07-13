Сергій Бойко отримав призначення на матч МЛС між Нешвіллом та Філадельфією (0:2). Матч американських команд видався справді гарячим, а українській арбітр відіграв у ньому ледь не ключову роль.

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Рефері складно усім вгодити

Нешвілл та Філадельфія знаходяться на третій та четвертій сходинці МЛС відповідно. Колективи ведуть боротьбу за лідерські позиції в чемпіонаті, а завдяки звитязі Філадельфії у даному матчі, колектив наблизився до Нешвілла практично впритул та відстає всього на один бал. Така ситуація і викликала гарячі пристрасті на футбольному полі, з якими довелося поратися саме Сергію Бойко.

За понад 100 ігрових хвилин український рефері призначив 3 пенальті у зустрічі (одне скасоване, інші два були реалізовані гравцями Філадельфії), а також продемонстрував 3 червоні картки (дві – гравцям Нешвілла та одну – гостьовій команді) і 6 гірчичників у додачу. Варто відзначити, що на третій з 14-и доданих хвилин, після зірваної атаки Філадельфії поблизу центра поля зчепилися двоє суперників: захисник Шакілл Мур та форвард Хуліан Карранса, які за суперечку отримали від Бойка по червоній картці. Одне з вилучень стало наслідком двох попереджень у сторону Деніела Ловіца, який зробив небезпечний підкат у власному штрафному, що призвело до виконання пенальті.

Відео видалення Ловіца:

Відео сутички:

Жовту картку від українця отримав тренер Філадельфії Джим Кертін, який зазначив, що був попереджений через ненормативну лексику. Проте американський коуч впевнений, що у спорті така емоційність допустима, тому він не можн зрозуміти мотивів Бойка: "Я сказав слово з чотирьох літер, на "F". Якщо ми за це даватимемо жовті картки, то можна скасувати спорт. Так, я сказав це слово. Кажу його завжди та продовжуватиму казати. Мабуть, через те, що дорослий чоловік вилаявся, я і поклав початок негативним подіям".

Наставник Нешвілла Гері Сміт взагалі взявся на повну критикувати українського арбітра через те, що в нього нема достатнього досвіду арбітражу в МЛС: "Гадаю, було дуже легко для всіх на трибунах побачити, що цьому недосвідченому рефері бракує компетентності. Ми подивилися й побачили, що в нього лише 10 матчів у МЛС. Справа не в кількох рішеннях, які ухвалювалися щодо пенальті. Я насправді вважаю, що обидва пенальті проти нас були. Я критикую не це. Вечір дуже, дуже розчарував".

Сергій Бойко в американській лізі