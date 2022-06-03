Українські стрілки вибороли четверту нагороду на етапі Кубка світу у Баку

У столиці Азербайджану триває етап Кубка світу з кульової стрільби. Національна команда вже має у своєму активі 4 нагороди.

До медальної скарбнички України доєдналася одна "бронза"

Українці завоювали четверту нагороду на етапі Кубка світу у Баку. Бронзову нагороду принесла чоловіча команда в стрільбі з малокаліберної гвинтівки на дистанції 50 метрів із трьох положень, пише 24 канал.

До речі Костевич та Омельчук здобули "срібло" на етапі Кубка світу з кульової стрільби у Баку

До складу команди в цій дисципліні ввійшли віцечемпіон Олімпіади-2016 Сергій Куліш, чемпіон Європи-2014 Олег Царьков та Олександр Галкін.

Українці посіли третє місце у кваліфікації. У бронзовому фіналі вони змагалися зі збірною Південної Кореї, в складі якої був дворазовий срібний призер Олімпійських ігор Кім Чон Хьон. У підсумку "синьо-жовті" перемогли з рахунком 16:12.

"Золото" в цій дисципліні виборола збірна Хорватії, яка у фіналі здолала Індію з рахунком 17:7.

Для Галкіна командна "бронза" стала першою в кар'єрі медаллю на рівні Кубка світу. Для Царькова це третій подіум Кубка світу й перший ще з 2015 року. А в Куліша це вже 11-та медаль такого рівня й друга – на цьому етапі після перемоги в стрільбі з гвинтівки на дистанції 50 метрів з трьох положень.

Всі нагороди українців у Баку:

"Золото" : Сергій Куліш (гвинтівка, 50 метрів, три положення)

: Сергій Куліш (гвинтівка, 50 метрів, три положення) "Срібло" : Олена Костевич та Олег Омельчук (пневматичний пістолет, 10 метрів, мікст)

: Олена Костевич та Олег Омельчук (пневматичний пістолет, 10 метрів, мікст) "Бронза": Анастасія Німець (пістолет, 25 метрів), Олег Царьков, Олександр Галкін та Сергій Куліш (гвинтівка, 50 метрів, три положення, команда)

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