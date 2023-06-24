Європейські ігри-2023: Україна виграла друге "золото" у стрибках у воду
Збірна України здобула другу нагороду у змаганнях зі стрибків у воду на Європейських іграх-2023. Медальний доробок на рахунку "золотого" дуету Ксенії Байло та Кіріла Болюха.
Українські спортсмени продовжують збирати нагороди на ІІІ Європейських іграх у Кракові. У суботу, 24 червня, відбулися фінальні змагання синхронних стрибків у воду з 10-метрової вишки, пише 24 Канал.
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За свій виступ українська пара стрибунів у воду Ксенія Байло та Кіріл Болюх набрали 322.68 бала. Це дозволило нашим спортсменам стати чемпіонами Європейських ігор-2023.
Призерами змагань стали представники Німеччини та Італії.
Стрибки у воду. 10-метрова вишка, мікст
- 1. Ксенія Байло та Кирило Болюх (Україна) – 322.68
- 2. Єлена Вассен та Александер Ян Любе (Німеччина) – 306.12
- 3. Сара Ді Марія та Едуард Тімбретті (Італія) – 283.14
Зазначимо, що це "золото" стало другим для збірної України у змаганнях зі стрибків у воду на Європейських іграх. Першу медаль найвищої проби українські стрибуни здобули у командних змаганнях. Тоді чемпіонами Євроігор стали Олексій Середа, Анна Письменська, Ксенія Байло та Данило Коновалов.Україна на Євроіграх-2023. На рахунку українських спортсменів вже 14 нагород: 7 золотих, 4 срібних та 3 бронзових. У медальному заліку Україна посідає третю сходинку за Іспанією та Італією.