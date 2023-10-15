Змагання відбувалися окремо серед чоловіків та жінок. Нашу країну представляли 7 спортсменів, і троє з них змогли піднятися на п'єдестал, пише 24 Канал.

Читайте також Присвятив життя улюбленим шахам: на війні загинув тренер Роман Хітрич

Українці стали найкращими

Усього в головному турнірі року з шашок-100 взяли участь 35 спортсменів (20 у чоловічому та 15 у жіночому). Чемпіонат світу проводився у форматі одного кола, де кожен спортсмен мав зіграти один з одним.

Представники України з самого початку вибилися у лідери та не відпустили свого до самого кінця.

Юрій Анікеєв очолив таблицю після сьомого раунду, здобувши чотири перемоги при трьох нічиїх. До останнього поєдинку йому нав'язував боротьбу нідерландець Ян Гренендейк, проте з перевагою в одне очко Анікеєв усе ж таки тріумфував, закінчивши турнір із 7 перемогами та 11 нічиїми. Це чемпіонство стало першим в історії України на змаганнях серед чоловіків.

У жіночому турнірі титулована Вікторія Мотрічко вибилася в лідери вже після чотирьох раундів та змогла утриматися там до кінця. Вона не програла жодної партії на турнірі, вигравши 11 та 8 закінчивши внічию.

До передостаннього раунду їй конкуренцію складала "нейтральна" Дар'я Ткаченко, яка народилася на Донеччині та мала статус майстра спорту України, але у 2016 році зробила вибір на користь Росії. У результаті Вікторія на два очки набрала більше за найближчу переслідувачку.

Проте у жіночих змаганнях наші спортсменки все одно здобули подвійний подіум. Окрім чемпіонки свою медаль виграла й Олена Коротка, яка стала бронзовою призеркою.

Довідка. Шашки-100 відрізняються від інших варіацій гри через розмір дошки. Партії розігруються на дошках 10 на 10 клітин, де кожен з гравців розміщує по 20 власних шашок.