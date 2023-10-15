Соревнования проходили отдельно среди мужчин и женщин. Нашу страну представляли 7 спортсменов, и трое из них смогли подняться на пьедестал, пишет 24 Канал.

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Украинцы стали лучшими

Всего в главном турнире года по шашкам-100 приняли участие 35 спортсменов (20 в мужском и 15 в женском). Чемпионат мира проводился в формате одного круга, где каждый спортсмен должен был сыграть друг с другом.

Представители Украины с самого начала выбились в лидеры и не отпустили своего до конца.

Юрий Аникеев возглавил таблицу после седьмого раунда, одержав четыре победы при трех ничьих. До последнего поединка ему навязывал борьбу нидерландец Ян Гренендейк, однако с преимуществом в одно очко Аникеев все же триумфовал, закончив турнир с 7 победами и 11 ничьими. Это чемпионство стало первым в истории Украины на соревнованиях среди мужчин.

В женском турнире титулованная Виктория Мотричко выбилась в лидеры уже после четырех раундов и смогла удержаться там до конца. Она не проиграла ни одной партии на турнире, выиграв 11 и 8 закончив вничью.

До предпоследнего раунда ей конкуренцию составляла "нейтральная" Дарья Ткаченко, которая родилась в Донецкой области и имела статус мастера спорта Украины, но в 2016 году сделала выбор в пользу России. В результате Виктория на два очка набрала больше от ближайшей преследовательницы.

Однако в женских соревнованиях наши спортсменки все равно завоевали двойной подиум. Кроме чемпионки свою медаль выиграла и Елена Короткая, ставшая бронзовым призером.

Справка. Шашки-100 отличаются от других вариаций игры из-за размера доски. Партии разыгрываются на досках 10 на 10 клеток, где каждый из игроков размещает по 20 собственных шашек.