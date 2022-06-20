Українські синхроністки знялися з чемпіонату світу через російську музику
Джерело:OBOZREVATEL
У столиці Угорщині триває чемпіонат світу з водних видів спорту. У збірної України вже є дві нагороди.
Синхроністки переробили програму за декілька місяців до турніру
У медальній скарбничці України могла б бути ще одна нагорода. Проте українки змушені були відмовитися від одного з групових виступів, де також були претендентками на нагороди та навіть на перемогу.
До слова Сестри Алексіїви здобули "срібло" на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Угорщині
У неділю, 19 червня, українська команда не виступила у кваліфікації змагань технічних груп.
Це була та сама програма, яка спочатку ставилася під музику російського композитора Петра Чайковського. Але буквально за декілька місяців до чемпіонату світу-2022 головна тренерка нашої збірної Світлана Саїдова ризикнула та поміняла програму бронзових призерок Олімпіади-2020, щоб не прославляти окупантів.
У мене була технічна програма під "Лебедине озеро" Чайковського. Але у зв'язку з тим, що ці мутанти увірвалися у нашу країну, я про все російське навіть чути не хочу, навіть якщо це Чайковський і світове надбання. Куди прославляти окупантів?
– сказала тренерка.
Наставниця знайшла іншу музику, під яку і зробила нову програму, яку останнім часом відпрацьовували дівчата, серед яких багато новеньких. Адже після ОІ-2020 одразу п'ятеро досвідчених спортсменок закінчили кар'єру.
Перед стартом у Будапешті Світлана Саїдова вирішила, що постановка не є досконалою, оскільки українкам довелося знятися з чемпіонату світу у цьому виді.
"Зазвичай у синхронному плаванні програма мінімум рік відпрацьовується. За два місяці це практично неможливо. Але нічого. Встигнемо – будемо виступати, ні – означає просто зніму цю програму. І все", – зауважила наставниця.
Нагороди українок на ЧС-2022 з водних видів спорту
- Першу нагороду для України виборола призерка Токіо-2020 Марта Фєдіна. Українка здобула срібну медаль в артистичному плаванні.
- Ще одне "срібло" в технічному дуеті вибороли Марина та Владислава Алексіїви. Для сестер це дебютний чемпіонат світу в кар'єрі. Раніше вони здобували п'ять медалей Світової серії в дуеті, зокрема дві золоті 2019 року.