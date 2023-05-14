На чолі з Ольгою Харлан: українські шаблістки здобули "золото" на етапі Кубку світу

Українські фехтувальниці зайняли найвищу позицію на п'єдесталі пошани Кубка світу. Чемпіонський колектив очолила Ольга Харлан

Україна здобула "золото" на етапі Кубка світу з фехтування. Таке досягнення "синьо-жовтим" підкорилося вперше з 2016-го року.

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Доклавши максимум зусиль задля перемоги

Український колектив пройшовши не простий шлях, зміг тріумфувати на міжнародних змаганнях у Батумі, Грузія. "Синьо-жовтих" очолювала іменита Ольга Харлан, також учасницями чемпіонського квартету стали Юлія Бакастова, Аліна Комащук і Олена Кравацька. У фінальному поєдинку українки взяли кору над представницями зі США (45:42). До того "синьо-жовті" змогли здолати Алжир (45:43), Францію, яка очолює перший номер світового рейтингу (45:44), Азербайджан (45:37), а у півфіналі Італію (45:36).

Вирішальна дуель видалась максимально напруженою. Все через те, що перед останніми 2 боями "синьо-жовті" поступалися у 3 уколи. Та от виступ Аліни Комащук зміг перевернути хід подій, оскільки на останній етап українки вийшли уже з перевагою в плюс 2. Фінальний акорд взяла на себе саме Ольга Харлан, яка здобула перемогу з рахунком 5:4, цим самим поставивши чемпіонську крапку на змаганнях. Тріумф на такому рівні став першим для України з 2016-го року.

До речі. До турніру не допустили росіян, хоча Міжнародна федерація фехтування дала на це дозвіл.

Варто зазначити, що етап Кубка світу в Батумі був першим відбірковим на Олімпіаду-2024.

Переможний удар Ольги Харлан: