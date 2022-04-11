Українські саночники закликали влаштувати бойкот турнірам, де будуть брати участь росіяни

Міжнародної федерації санного спорту не відсторонила представників Росії від змагань. Українські саночники проти участі російських колег "по цеху" та висунули свою заяву.

Росіянам не місце на спортивному фронті

Багато Міжнародних федерацій усувають від змагань спортсменів з Росії, яка розпочала війну в Україні, та білорусів, які відкрито підтримали агресію росіян. А от федерація санного спорту вирішила зробити інакше.

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Апеляційний суд FIL задовольнив апеляцію Росії та дозволив російським спортсменам стартувати на змаганнях у новому сезоні, який розпочнеться у листопаді 2022 року.

Українські саночники виступили проти такого рішення санної федерації. Звернення підписала велика кількість українських спортсменів, учасників Олімпійських ігор. Українці закликали світ бойкотувати змагання, де участь братимуть саночники з Росії.

Проясніть своїм національним федераціям те, що ви не братимете участь у жодному зі змагань FIL доти, доки організація не вирішить виключити російську федерацію з нашого виду спорту. Зробіть гучне, чітке та загальне звернення. Покажіть ваше звернення федераціям і переконайтеся, що вони повідомлять FIL рішення про відмову спортсменів змагатися з російською командою під час війни та вторгнення Росії в Україну,

– йдеться у зверненні українських саночників.

Хто підписав лист