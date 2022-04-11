Росіянам не місце на спортивному фронті

Багато Міжнародних федерацій усувають від змагань спортсменів з Росії, яка розпочала війну в Україні, та білорусів, які відкрито підтримали агресію росіян. А от федерація санного спорту вирішила зробити інакше.

Варто прочитати Послав мені серце, – мама гонщика з Росії знайшла виправдання нацистському вітанню сина

Апеляційний суд FIL задовольнив апеляцію Росії та дозволив російським спортсменам стартувати на змаганнях у новому сезоні, який розпочнеться у листопаді 2022 року.

Українські саночники виступили проти такого рішення санної федерації. Звернення підписала велика кількість українських спортсменів, учасників Олімпійських ігор. Українці закликали світ бойкотувати змагання, де участь братимуть саночники з Росії.

Проясніть своїм національним федераціям те, що ви не братимете участь у жодному зі змагань FIL доти, доки організація не вирішить виключити російську федерацію з нашого виду спорту. Зробіть гучне, чітке та загальне звернення. Покажіть ваше звернення федераціям і переконайтеся, що вони повідомлять FIL рішення про відмову спортсменів змагатися з російською командою під час війни та вторгнення Росії в Україну,

– йдеться у зверненні українських саночників.

Хто підписав лист