Українські паралімпійці здобули дві медалі в п'ятий день змагань: яскраві відео
Українські паралімпійці продовжують виступи у Пекіні. У п'ятий день змагань розіграли нагороди у лижних гонках.
Українці здобули "срібло" та "бронзу"
Параатлети змагалися у спринтерських лижних гонках – 1,5 кілометра. Усього були розіграні медалі в 6 різних класах, повідомляє 24 канал.
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Українці дійшли до фіналів у більшості змагань з лижних перегонів, а здобути медалі вдалося двом з них.
Григорій Вовчинський (спортсмен з ураженням опорно-рухового апарату, клас стоячи) здобув бронзову нагороду. Переможцю він програв лише 2 секунди. Українець розпочав фінальний старт позаду, проте у другій частині він пішов в атаку та фінішував третім.
Для Вовчинського це – третя нагорода у Пекіні. Загалом у спортсмена є повний комплект відзак.
Ще одну медаль для України здобула Оксана Шишкова. Вона стала другою серед параатлетів з порушенням зору. Українка поступилася представниці Австрії. Для неї це – четверта медаль на Паралімпіаді-2022. У її активі – 2 "золота" та 2 "срібла".
Відео за участі українцівДо слова. Усього в активі України 19 медалей після 5-и змагальних днів – 6 золотих, 8 срібних та 5 бронзових. Таким чином українці перебувають на третьому місці загального заліку.