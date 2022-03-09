Українці здобули "срібло" та "бронзу"
Параатлети змагалися у спринтерських лижних гонках – 1,5 кілометра. Усього були розіграні медалі в шести різних класах, повідомляє 24 канал.
До речі Українські паралімпійці не залишили шансів суперникам: "синьо-жовті" здобули відразу 9 нагород
Українці дійшли до фіналів у більшості змагань з лижних перегонів, а здобути медалі вдалося двом з них.
Григорій Вовчинський (спортсмен з ураженням опорно-рухового апарату, клас стоячи) здобув бронзову нагороду. Переможцю він програв лише дві секунди.
Українець розпочав фінальний старт позаду, проте у другій частині він пішов в атаку та фінішував третім.
Для Вовчинського це третя нагорода у Пекіні. Загалом у спортсмена є повний комплект нагород.
Ще одну медаль для України здобула Оксана Шишкова. Вона стала другою серед параатлетів з порушенням зору. Українка поступилася представниці Австрії. Для неї це четверта медаль на Паралімпіаді-2022. У її активі 2 "золота" та 2 "срібла".
Відео за участі українців