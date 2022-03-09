Українці здобули "срібло" та "бронзу"

Параатлети змагалися у спринтерських лижних гонках – 1,5 кілометра. Усього були розіграні медалі в шести різних класах, повідомляє 24 канал.

До речі Українські паралімпійці не залишили шансів суперникам: "синьо-жовті" здобули відразу 9 нагород

Українці дійшли до фіналів у більшості змагань з лижних перегонів, а здобути медалі вдалося двом з них.

Григорій Вовчинський (спортсмен з ураженням опорно-рухового апарату, клас стоячи) здобув бронзову нагороду. Переможцю він програв лише дві секунди.

Українець розпочав фінальний старт позаду, проте у другій частині він пішов в атаку та фінішував третім.

Для Вовчинського це третя нагорода у Пекіні. Загалом у спортсмена є повний комплект нагород.

Ще одну медаль для України здобула Оксана Шишкова. Вона стала другою серед параатлетів з порушенням зору. Українка поступилася представниці Австрії. Для неї це четверта медаль на Паралімпіаді-2022. У її активі 2 "золота" та 2 "срібла".

Відео за участі українців

До слова. Усього в активі України 19 медалей після п'яти змагальних днів – 6 золотих, 8 срібних та 5 бронзових. Таким чином українці перебувають на третьому місці загального заліку.