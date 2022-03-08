Медалепад від українських параатлетів

У четвертий змагальний день паралімпійці змагалися у біатлоні (середня дистанція – 10 кілометрів). Усього було розіграно шість комплектів медалей – у спортсменів з порушенням зору та спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату (сидячи або стоячи), повідомляє 24 канал.

До речі Українські паралімпійці Буй та Лук'яненко здобули два "золота" у четвертий день змагань

Саме 8 березня українцям вдалося здобути найбільшу кількість нагород за чотири дні. Відразу у декількох дисциплінах наші атлети не лишили жодного шансу своїм суперникам.

Загалом на середній дистанції у парабіатлоні Україна здобула дев'ять медалей. Це половина нагород, що розіграли у четвертий день змагань.

Найбільшого успіху українці досягли у чоловічих змаганнях з порушеннями зору. У п'ятірці найкращих був повний склад української команди.

Паралімпійським чемпіоном став Віталій Лук'яненко, який є найдосвідченішим параатлетом нашої команди. Він випередив Анатолія Ковалевського на 45 секунду, який фінішував другим, а "бронза" дісталася Дмитру Суярку. Четверте та п'яте місця також в українців, це – Ярослав Решетинський та Олександр Казік.

У жіночих змаганнях параатлеток з ураженнями опорно-рухового апарату (клас стоячи) наші атлети знову таки здобули повний комплект нагород. Ірина Буй стала чемпіонкою, Олександра Кононова виграла срібло, а "бронзу" здобула Людмила Ляшенко. Недалеко від подіуму опинилася Юлія Батенкова-Бауман, яка фінішувала 5-ю.

Ще три нагороди українці вибороли в різних класах: Оксана Шишкова стала віцечемпіонкою на середній дистанції, зі сріблом також Григорій Вовчинський. А "бронза" в класі сидячи дісталася Тарасу Радю.

До слова. Відтак, за четвертий змагальний день Україна здобула 2 "золота", 4 "срібла" та 3 "бронзи". Усього тепер в українців 17 медалей – 6 золотих, 7 срібних та 4 бронзові.