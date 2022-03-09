Украинцы завоевали "серебро" и "бронзу"

Параатлеты соревновались в спринтерских лыжных гонках – 1,5 километра. Всего были разыграны медали в шести разных классах, сообщает 24 канал.

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Украинцы дошли до финалов в большинстве соревнований по лыжным гонкам, а получить медали удалось двум из них.

Григорий Волчинский (спортсмен с поражением опорно-двигательного аппарата, класс стоя) получил бронзовую награду. Победителю он проиграл всего две секунды.

Украинец начал финальный старт позади, однако во второй части он пошел в атаку и финишировал третьим.

Для Волчинского это третья награда в Пекине. В общем, у спортсмена есть полный комплект наград.

Еще одну медаль для Украины завоевала Оксана Шишкова. Она стала второй среди параатлетов с нарушением зрения. Украинка уступила представительнице Австрии. Для нее это четвёртая медаль на Паралимпиаде-2022. В ее активе 2 "золота" и 2 "серебра".

Видео с участием украинцев

К слову. Всего в активе Украины 19 медалей после пяти соревновательных дней – 6 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых. Таким образом, украинцы находятся на третьем месте общего зачета.