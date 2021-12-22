Українські парабіатлоністи та лижники здобули 16 нагород на Кубку Європи

Українські паралімпійці яскраво виступили на Відкритому кубкові Європи з лижних перегонів та біатлону. Збірна здобула 16 нагород.

Знову серед найкращих

Змагання у фінському Вуокатті тривали з 17 по 21 грудня. У турнірі взяли участь 20 країн Європи та світу.

Варте уваги Українка Шевчук встановила світовий рекорд та перемогла на чемпіонаті світу з пауерліфтингу

Україну представляло 35 спортсменів (у тім числі – 10 спортсменів-лідерів) – 9 – з порушеннями зору, 16 – з ураженнями опорно-рухового апарату.

Національна паралімпійська збірна команда України виборола 16 нагород. У скарбничці команди 4 "золота", 6 срібних медалей та 6 "бронз".



Паралімпійська збірна України виборола 16 нагород / Національний комітет спорту людей з інвалідністю

Золоті медалі завоювала Олександра Кононова, клас стоячи (3 золоті медалі) та Тарас Радь (одне "золото").



Українці на п'єдесталі / Національний комітет спорту людей з інвалідністю

Українські паралімпійці продемонстрували фантастичний результат перед Паралімпіадою в Пекіні, яка відбудеться 4 – 13 березня.