Золотий рік для Шевчук

Українка Мар'яна Шевчук на чемпіонат світу з пауерліфтингу серед паралімпійців в Тбілісі приїхала у статусі однієї з фавориток. Перед тим вона перемогла на Паралімпіаді-2020. А до цього – на чемпіонату світу у 2019 році.

Варте уваги "Не мають рівних": видання The New York Times присвятило статтю українським паралімпійцям

Те, що їй немає рівних у ваговій категорії до 55 кілограмів українка продемонструвала і на цьому турнірі. Вже у першій спробі вона взяла вагу в 125 кілограмів. Саме ця вага і принесла їй паралімпійське золото. І гарантувала перемогу на чемпіонаті світу. Адже Берса Думан з Туреччини, яка показала другий результат, підняла лише 121 кілограм.

Але на цьому вона не зупинилася. Далі була вага у 128 кілограмів, після чого – 133,5 кілограма. А відтак – і новий світовий рекорд. Попередній найкращий результат теж належав Шевчук. Вона його покращила на 0,5 кілограма.

"Ми планували встановити рекорд на Паралімпійських іграх у Токіо, але не змогли, тому зробили це тут. Це дуже вдалий рік для мене, і я дуже щаслива всередині", – поділилася своїми емоціями Шевчук після перемоги.