Українські клуби отримати суперників у Кубку Європи ФІБА

Одразу три українські баскетбольні клуби виступлять у плей-офф Кубка Європи ФІБА. Вони отримали суперників в 1/8 фіналу.
Джерело: сайт ФІБА
Матчі плей-офф відбудуться у так званих бульбашках. Загалом буде чотири бульбашки, в яких відбудуться матчі 1/8 фіналу та чвертьфіналу. У півфінал вийде лише одна команда з чотирьох.
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В плей-офф виступлять Київ-Баскет, Дніпро та Прометей з України. Вони потрапили в різні бульбашки.
Матчі 1/8 та 1/4 фіналу відбудуться з 23 до 25 березня в форматі мінітурнірів. Місця бульбашок для проведення матчі буде названо згодом.
Переможець кожної з бульбашок вийде у фінал чотирьох. Він запланований на 23-25 квітня.