Українські каратисти вибороли три "бронзи" на етапі Прем'єр-ліги у Португалії

У португальському Матузіньюш закінчився етап Прем'єр-ліги з карате. Україна виборола 5 нагород на турнірі, дві з яких – золоті.

Україна закінчила виступ з 5 нагородами

Україна була представлена у складі 16 каратистів. Серед них і медалісти Олімпіади-2020 Анжеліка Терлюга та Станіслав Горуна, повідомляє 24 канал.

До теми Українки Терлюга та Серьогіна здобули два "золота" на етапі Прем'єр-ліги з карате у Португалії

Анжеліка Терлюга (55 кілограмів) та Аніта Серьогіна (61 кілограмів) вибороли для України дві золоті медалі.

Ці спортсменки вдруге поспіль здобули медалі на етапі Прем'єр-ліги з карате у 2022 році. На першому етапі, що був в ОАЕ перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну, вони здобули "срібло".

Також Анжеліка виграла чемпіонат Франції, що відбувся в періо повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Бронзові нагороди У Португалії здобули Діана Шостак (до 61 кілограмів), Галина Мельник (до 68 кілограмів), Андрій Заплітний (до 75 кілограмів).

Щодо Станіслава Горуни, то він закінчив виступи без медалі.

Наступний етап Прем'єр-ліги відбудеться 13-15 травня у Рабаті (Марокко).