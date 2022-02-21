Українські каратисти вибороли 4 медалі на турнірі K1 Premier League в ОАЕ
21 лютого 2022 , 07:09Читать новость на русском
В Об'єднаних Арабських Еміратах завершився турнір K1 Premier League Fujarah 2022 року. Українцям вдалося 4 рази вийти на п'єдестал цих змагань.
Українки здобули на змаганнях три медалі – "срібло" Аніти Серьогіної (вагова категорія до 61 кг) та Анжеліки Терлюги (до 55 кг), а також "бронза" Діани Шостак (вагова категорія до 61 кг), повідомляє 24 канал.
До слова Український каратист Горуна впевнений, що з легкістю міг би перемогти МакГрегора
У чоловіків Станіслав Горуна став третім у куміте у ваговій категорії до 75 кілограмів.
Наступний етап Прем'єр-ліги з карате відбудеться в місті Опорто (Португалія), 22 – 24 квітня.
Попередній турнір
- 24 січня у столиці Франції завершився турнір з карате Paris Open 2022. Українські спортсмени повернулися з медалями з Парижу.
- Українка Анжеліка Терлюга здобула "золото" у ваговій категорії до 55 кілограмів.
- У ваговій категорії до 50 кілограмів Юлія Палашевська стала другою.
- Аніта Серегіна (61 кілограмів) та Олег Пащенко (75 кілограмів) вибороли бронзові нагороди.
- Завдяки такій кількості нагород збірна України посіла друге загальнокомандне місце. Очолили рейтингову таблицю господарі змагань – французи. На їхньому рахунку 31 нагорода.