Украинки завоевали на соревнованиях три медали – серебро Аниты Серегиной (весовая категория до 61 кг) и Анжелики Терлюги (до 55 кг), а также бронза Дианы Шостак (весовая категория до 61 кг), сообщает 24 канал.

К слову Украинский каратист Горуна уверен, что с легкостью мог бы победить МакГрегора

У мужчин Станислав Горуна стал третьим в кумите в весовой категории до 75 килограммов.

Следующий этап Премьер-лиги по каратэ состоится в городе Опорто (Португалия), 22 – 24 апреля.

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