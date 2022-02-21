Українки здобули на змаганнях три медалі – "срібло" Аніти Серьогіної (вагова категорія до 61 кг) та Анжеліки Терлюги (до 55 кг), а також "бронза" Діани Шостак (вагова категорія до 61 кг), повідомляє 24 канал.

До слова Український каратист Горуна впевнений, що з легкістю міг би перемогти МакГрегора

У чоловіків Станіслав Горуна став третім у куміте у ваговій категорії до 75 кілограмів.

Наступний етап Прем'єр-ліги з карате відбудеться в місті Опорто (Португалія), 22 – 24 квітня.

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