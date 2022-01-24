Друге загальнокомандне місце

Загалом українським каратистам вдалося вибороти 4 медалі. У скарбничці України: "золото", "срібло" та дві "бронзи"

Варте уваги Український каратист Горуна впевнений, що з легкістю міг би перемогти МакГрегора

Українка Анжеліка Терлюга здобула "золото" у ваговій категорії до 55 кілограмів.

У ваговій категорії до 50 кілограмів Юлія Палашевська стала другою.

Аніта Серегіна (61 кілограмів) та Олег Пащенко (75 кілограмів) вибороли бронзові нагороди.

Цікаво! Завдяки такій кількості нагород збірна України посіла друге загальнокомандне місце. Очолили рейтингову таблицю господарі змагань – французи. На їхньому рахунку 31 нагорода.

Попри те, що Paris Open втратив статус прем'єр-ліги та не включений в календар WKF у 2022 році, конкуренція на татамі була висока.

Оцінити свої сили приїхали чинні лідери рейтингів та призери Олімпійських ігор. Всього змагалось 464 атлети із 52 країн світу, в тому числі 21 українця.