Друге загальнокомандне місце
Загалом українським каратистам вдалося вибороти 4 медалі. У скарбничці України: "золото", "срібло" та дві "бронзи"
Варте уваги Український каратист Горуна впевнений, що з легкістю міг би перемогти МакГрегора
Українка Анжеліка Терлюга здобула "золото" у ваговій категорії до 55 кілограмів.
У ваговій категорії до 50 кілограмів Юлія Палашевська стала другою.
Аніта Серегіна (61 кілограмів) та Олег Пащенко (75 кілограмів) вибороли бронзові нагороди.
Попри те, що Paris Open втратив статус прем'єр-ліги та не включений в календар WKF у 2022 році, конкуренція на татамі була висока.
Оцінити свої сили приїхали чинні лідери рейтингів та призери Олімпійських ігор. Всього змагалось 464 атлети із 52 країн світу, в тому числі 21 українця.