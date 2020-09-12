Третій матч серії плей-офф НХЛ між "Тампа-Бей" та "Айлендерс" відзначився масовою бійкою наприкінці зустрічі. Її спровокував російський хокеїст Кучеров, який вдарив суперника ключкою ззаду по ногах.

За 43 секунди до кінця зустрічі за рахунку 4:3 на користь "Айлендерс", команда відбилася від атаки суперника. Шайба відлетіла до Пажо, який намагався реалізувати вихід на порожні ворота.

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Завадити хокеїсту "Айлендерс" намагався росіянин Кучеров. Але він не встигав за суперником, тому просто вирішив вдарити того ключкою по ногах ззаду.

От тільки Пажо таки зумів завдати влучного кидка. А після цього і розпочалася масова бійка на льоду.

Відео фолу та бійки під час матчу

У підсумку дисциплінарні штрафи отримали одразу п'ятеро хокеїстів.

Матч закінчився з рахунком 5:3 на користь "Айлендерс". Команда зуміла скоротити відставання у серії плей-офф до 1:2.