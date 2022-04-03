Українські гімнасти здобули чотири нагороди на Кубку світу в Баку

В Баку завершився етап Кубку світу зі спортивної гімнастики. Наша команда здобула чотири нагороди на турнірі.

Українці здобули два "золота" та дві "бронзи"

18-річний атлет Ілля Ковтун здобув відразу дві медалі на Кубку світу. Українець учетверте поспіль переміг у фіналі на паралельних брусах і став єдиним гімнастом, що серед чоловіків, що серед жінок, який у цьому сезоні був непереможним на одному снаряді, пише 24 канал.

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До фіналу Ілля відібрався з другого місця, поступившись у кваліфікації передставнику Туреччини Ферхату Арікану. У вирішальних змаганнях українець показав найвищу оцінку – 15.333 – та здобув "золото", випередивши Арікана (14.9) й британця Джо Фрейзера (14.7).

Також Ковтун виборов бронзову нагороду на поперечині – другу в цьому сезоні Кубка світу. З оцінкою 13.866 українець поступився лише Фрейзеру (14 балів) та австралійцю Мітчеллу Морґансу (13.966).

Ілля був близьким до того, щоб здобути ще одну нагороду. Він посів 4-те місце у вільних вправах (4-те місце). До фіналів на кільцях, коні й в опорному стрибку гімнаст не пройшов.

Назар Чепурний уперше в цьому сезоні виборов "золото". Він став першим в опорному стрибку.

15-річна Даніела Батрона потрапила до трійки призерок у фіналі на колоді після "золота" в Коттбусі та "бронзи" в Каїрі.

Загалом за чотири етапи Кубка світу Україна здобула 18 медалей, із них сім – золотих.