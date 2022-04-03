Украинцы получили два "золота" и две "бронзы"
18-летний атлет Илья Ковтун получил сразу две медали на Кубке мира. Украинец в четвертый раз подряд победил в финале на параллельных брусьях и стал единственным гимнастом, что среди мужчин, среди женщин, который в этом сезоне был непобедим на одном снаряде, пишет 24 канал.
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В финал Илья отобрался со второго места, уступив в квалификации представителю Турции Ферхату Арикану.
В решающих соревнованиях украинец показал самую высокую оценку – 15.333 – и получил "золото", опередив Арикана (14.9) и британца Джо Фрейзера (14.7).
Также Ковтун завоевал бронзовую награду на перекладине – вторую в этом сезоне Кубка мира. С оценкой 13.866 украинец уступил только Фрейзеру (14 баллов) и австралию Митчеллу Моргансу (13.966).
Илья был близок к тому, чтобы получить еще одну награду. Он занял 4 место в свободных упражнениях (4 место). До финалов на кольцах, коне и в опорном прыжке гимнаст не прошел.
Назар Чепурный впервые в этом сезоне завоевал "золото". Он стал первым в опорном прыжке.
15-летняя Даниэла Батрона попала в тройку призерок в финале на колоде после "золота" в Коттбусе и "бронзы" в Каире.